Site francês com reclamações sobre a vida faz sucesso nos EUA

Um site francês de humor negro com relatos e reclamações sobre a vida está fazendo sucesso entre internautas americanos desde que ganhou uma versão em inglês. O site ViedeMerde.fr (ou "Vida de M...", em português) traz relatos sobre casos de azar ou pequenas tragédias vividas pelos internautas. Na França, o site é um dos dez mais acessados desde janeiro do ano passado, quando foi lançado. Nos Estados Unidos, a versão americana chama-se fmylife.com (ou "F... Minha Vida", em português). O site é aberto a contribuição de todos, mas não se responsabiliza pela veracidade dos relatos. A única regra é que todos os relatos tenham um parágrafo, comecem com a palavra "Hoje" e terminem com a sigla "FML" ("F... minha vida"). "Hoje eu recebi meu passaporte pelo correio. Eles erraram minha data de aniversário. Então peguei minha certidão de nascimento que mandei junto com o pedido. Descobri que meus pais vem comemorando meu aniversário no dia errado há 16 anos. FML", escreveu um internauta anônimo no fmylife.com. Os relatos estão separados em categorias como "amor", "dinheiro", "crianças", "trabalho", "sexo", entre outros. Os leitores do site podem opinar através de uma enquete que oferece duas opções: "concordo, sua vida é f..." ou "você mereceu". Um dos criadores do site francês, Guillaume Passaglia, disse ao jornal britânico The Times que mais de um milhão de internautas acompanha a versão americana do site, apesar de ele considerar esse tipo de humor tipicamente francês. "Quem está por trás de fmylife.com? Não ria... são franceses", explica a página de perguntas mais frequentes do site americano. Na França, outros sites de humor negro sobre tragédias pessoais têm se tornado populares recentemente. Um deles, chamado RaterSaVie.com ("Fracasse em sua Vida") ironiza o comentário feito pelo publicitário francês Jacques Seguela de que qualquer um que não conseguiu comprar um relógio Rolex até os 50 anos "fracassou na vida". Entre outros sites franceses do tipo estão o Jaipasdechance.com ("Eu não tenho sorte") e Jobdemerde.com ("Trabalho de M..."). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.