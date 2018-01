Site francês oferece divórcios pela internet

Na França agora já é possível pedir o divórcio com apenas um clique no mouse do computador. Um website francês, Divorce.fr, promete agilizar o processo judicial de casais que desejam se separar e também oferece serviços de mediadores e psicólogos e até "festas especiais para divorciados". Site francês oferece álibis para adúlteros A Ordem dos Advogados da França não se opôs à iniciativa e até autorizou 110 advogados inscritos na organização a oferecer seus serviços no site. Basta apenas clicar na foto do advogado escolhido e preencher um longo questionário (equivalente a quatro consultas em um escritório advocatício, segundo os proprietários do site), e em seguida pagar com o cartão de crédito. Os serviços custam 1,5 mil euros (cerca de R$ 3,9 mil). A tarifa é promocional de lançamento do site e depois passará a quase 2 mil euros (R$ 5,2 mil). Em um tradicional escritório de advogados, o mesmo serviço pode custar até o dobro. "Em no mínimo três semanas e no máximo três meses o divórcio é pronunciado. Ganhamos tempo para dar início ao processo e também em relação às visitas no escritório, já que o encontro com o advogado ocorre apenas na audiência", afirma Thomas Journel, um dos fundadores do site Divorce.fr. Vida nova Segundo ele, o novo site oferece um "acompanhamento total para uma nova vida, com opções de serviços variados". Entre os serviços oferecidos estão desde a compra de um colchão e outros móveis até opções de lazer e atividades físicas como pular de pára-quedas, por meio de links com empresas especializadas. Para isso, basta apenas clicar no tema "nova vida" no site. Divorce.fr tem como alvo sobretudo pessoas casadas há mais de três anos que desejam se separar "rapidamente e corretamente, sem ter a impressão de serem lesadas", diz Journel. O site é destinado principalmente à pessoas que desejam realizar uma separação judicial consensual. Anualmente, 130 mil divórcios são pronunciados na França. Apenas em Paris, um casal a cada dois se divorcia, segundo informações do site francês Wedding Out Factory, que organiza festas para comemorar divórcios e possui uma parceria com o site Divorce.fr. Em 2005, a legislação do divórcio na França foi simplificada. Alguns advogados passaram a cobrar menos no caso de processos rápidos, mas "nem sempre eles estão disponíveis já que muitos requerem seus serviços", argumenta o fundador do site. Divorce.fr pode, no entanto, cobrar honorários suplementares em casos que envolvem divisão de bens, situação dos filhos e pequenos desacordos.