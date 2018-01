Site Gengibre propõe versão ‘falada’ do Twitter

Os 140 caracteres do Twitter não são suficientes para você? O Gengibre (gengibre.com.br), nova rede social brasileira lançada no último dia 17, pode solucionar os seus problemas de expressão. O portal permite que os usuários enviem mensagens de áudio pelo celular, que ficam registradas em seu perfil no melhor estilo microblog. A empreitada foi idealizada pelo apresentador Cazé Pecini e o programador Rodolfo Sikora – responsável pelo site de música iJigg (www.ijigg.com). Ambos também assinam o Gafanhoto (www.gafanhoto.com.br). "Em algumas ocasiões a voz é imbatível. Em coberturas de eventos, podcasts, e outros formatos que exigem uma espontaneidade maior, o texto escrito pode não funcionar tão bem", diz Pecini. Para postar é preciso pagar o custo de uma ligação local para celular. No site, há uma relação de telefones para cada região. Se a sua cidade não estiver na lista, será necessário gastar o valor de uma chamada interurbana para dar o grito, que também pode ser feita via Skype. Além de sua finalidade principal, o Gengibre possui todas as ferramentas de outras redes sociais. Você pode seguir as atualizações de outras pessoas, como no Twitter, e definir tags para seus posts. Por enquanto, "teste" ainda é a etiqueta mais popular. Outra ferramenta disponível é um player próprio, que transmite diretamente as mensagens dos usuários e pode ser incorporado a blogs através de um código em HTML. EXPRESSÃO AUDIOVISUAL Quem quiser ir além do áudio, pode tentar também alguns sites de "vídeo resposta" (ver quadro acima) existentes na web. Neles, os membros colocam pequenos trechos de vídeos que ficam dispostos em uma linha do tempo similar à do Twitter. MICROBLOGS DE VÍDEO Twiddeo (beta.twiddeo.com) 12seconds (12seconds.tv) Seesmic (www.seesmic.com)