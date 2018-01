Site inaugura Web 3.0 com lista de popularidade online

George Bush, Britney Spears e Bill Gates encabeçam hoje a lista dos personagens mais populares do mundo. É o que diz um dos lançamentos mais ousados da internet nos últimos tempos, o portal La Lista Wip, que mede e ordena a popularidade de milhares de personagens na internet de acordo com critérios semânticos. A novidade, que aponta caminhos para a chamada Web 3.0, foi divulgada nesta semana pelo jornal espanhol El País. O La Lista Wip utiliza robôs que lêem diariamente centenas de milhares de páginas e cruzam informações com técnicas estatísticas. O sistema avalia todo tipo de página, mas dão especial atenção a notícias e blogs, para que a medição reflita com mais precisão a realidade. O novo projeto, realizado pelas empresas Prisacom e Buzztrend, é um grande passo na utilização da web semântica, que "entende" as palavras e interpreta significados com determinado objetivo. Nesse caso a elaboração de uma lista de popularidade. "Instalamos 'bots' com tecnologia de web semântica capazes de localizar, documentar e medir de forma contextualizada a presença dos personagens. Os robôs sabem distinguir quando se fala de George Bush pai ou filho e avaliar a má fama de cantora de Paris Hilton mesmo que seja onipresente por outras razões", afirmou ao El País Julio Casal, um dos desenvolvedores da tecnologia. O portal elabora lista por países. No Brasil, o ranking dos personagens mais populares é o seguinte nesta quinta-feira, 7: 1 - Ronaldinho 2 - Ronaldo 3 - Lula da Silva 4 - Ayrton Senna 5 - Caetano Veloso 6 - Adriana Lima 7 - Robinho 8 - Paulo Coelho 9 - Rubens Barrichello 10 - Chico Buarque