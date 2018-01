Site leiloa bate-papo com celebridades via Skype Quanto vale uma conversa pelo Skype com a atriz Penelope Cruz? E com o ator Matthew McConaughey, ou a atriz Brooke Shields? Essa é a última proposta do Skype: um leilão de conversas de dez minutos pelo software de voz sobre IP em que o vencedor pode conversar com sua celebridade favorita. O leilão vai até o próximo dia 3 de março e as pessoas podem fazer seus lances no site de leilões eBay. A lista, contudo, não é grande: McConaughey é o único homem na lista que traz outras atrizes de seriados norte-americanos, entre elas, Rachel Bilson (The OC), Kristin Cavalleri (Laguna Beach), Brooke Shields, Melissa Etheridge, Maria Bello, Sara Gilbert e Amber Tamblyn. Todos os fundos do leilão vão para a "The Art of Elysium", que realiza atividades recreativas com crianças hospitalizadas, a exemplo do que fazem no Brasil os Doutores da Alegria.