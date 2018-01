Site LostBrasil fora do ar até segunda ordem Fãs brasileiros do seriado Lost, especialmente aqueles que usam a internet para saber o que se passa na ilha, sofreram um duro golpe nesta semana. É que o site LostBrasil, endereço onde o internauta encontrava informações, novidades e legendas em português dos episódios da 3ª temporada do seriado (que conta com a participação do ator brasileiro Rodrigo Santoro) está fora do ar por tempo indeterminado. A Sony e a Disney ameaçaram os mantenedores do serviço de processos judiciais de infração de direitos de propriedade caso a oferta de materiais e legendas permanecesse no ar. Segundo Daniel Melo, 26 anos, administrador do site já afirmou, a idéia do endereço era a criação de um fórum sobre a série. "Com o aumento do número de fãs, tive que criar o portal?. O processo de criação de legendas era todo descentralizado e não envolvia dinheiro em momento algum. Nos EUA, alguns minutos após a exibição do episódio, um fã disponibiliza uma gravação digital dele na rede. A equipe de tradução do site, composta por 10 voluntários, entre tradutores e sincronizadores, elaborava a legenda e a colocava no site para download, tudo gratuitamente. No Brasil, o seriado Lost é exibido pelo canal de TV por assinatura AXN e também pela Rede Globo, mas com grande defasagem em relação à exibição nos EUA. Arquivos com episódios inteiros do seriado são distribuídos via Web por meio de redes de trocas de arquivos.