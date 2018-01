Site MercadoLivre diz que preços caem nas vendas de Natal O site de comércio eletrônico MercadoLivre divulgou nesta semana os resultados da pesquisa e-flation, desenvolvida pelo Provar - Programa de Administração do Varejo, que mostra que o preço dos produtos vendidos pela internet deve apresentar uma queda de 1,97% no mês de novembro. "Esta deflação deve impulsionar ainda mais as vendas para o período e, possivelmente, gerar um aumento do tíquete médio das aquisições pela web", acredita Stelleo Tolda, diretor-presidente do MercadoLivre no Brasil. "Em 2005, o valor médio gasto com as compras de Natal pelos usuários do MercadoLivre foi de R$ 150,00", conclui Stelleo. As categorias de tocadores eletrônicos, no site, apresentaram crescimento de 100% nas vendas em relação ao ano passado, chegando a 120% em produtos eletrônicos.