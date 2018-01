Site oferece críticas construtivas anônimas

Erik Riesenberg teve uma idéia quando recebeu uma crítica muito educada: ele criou o site NiceCritic.com, conta o jornal The Washington Post. Através do site, pessoas tímidas podem mandar críticas construtivas anônimas que não têm coragem de falar "cara a cara". Veja também: Site NiceCritic.com (em inglês) A página tem textos prontos com diversos tipos de críticas categorizadas como "higiene pessoal" ou "sugestão amigável" e apenas trata de problemas com soluções rápidas e fáceis. Lá, pode-se ler algumas críticas como "por favor, contenha-se ao bater nos traseiros das pessoas" ou "Não tire seus sapatos, por favor. Seus pés têm um cheiro forte", conta o jornal. Sempre em linguagem muito polida, seu criador acredita que essas mensagens possam facilitar esse tipo de conversa muitas vezes constrangedora. "Eu tive essa idéia pensando que deveria haver um jeito mais fácil para esse tipo de comunicação", disse Riesenberg ao The Washington Post.