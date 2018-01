Site Omelete ganha versão impressa O site especializado em cultura pop Omelete está chegando as bancas, em formato de revista. Seguindo no caminho inverso ao das publicações tradicionais - que saem do papel para o Web - o site virou revista e será lançada neste mês, com uma cobertura variada sobre games, quadrinhos, animação, cinema, cultura, música e muito mais. A primeira edição destaca o filme 300, que é baseado na HQ de Frank Miller e que mostra como uma tropa de 300 espartanos liderados pelo general Leônidas conseguiu conter o exército persa na Batalha das Termópilas. O filme conta ainda com a participação do ator brasileiro Rodrigo Santoro como o rei persa Xerxes.