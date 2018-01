Site quer se transformar no YouTube dos videogames Quando o produtor de videogames Jim Greer entrou em contato com investidores no Vale do Silício pedindo quase US$ 1 milhão para sua empresa ele tinha um argumento irresistível: "É o videogame se encontrando com o YouTube." Ele chamou o site de sua empresa de Kongregate.com e em junho passado começou a convidar produtores de jogos e jogadores para testá-lo. Depois do Natal, ele abriu o site aos visitantes de todas as espécies, que podem enviar e usar games de graça. Até agora, o site apoiado por publicidade oferece 300 jogos que são classificados pelos jogadores e que podem conversar online enquanto jogam. "Não são todos que são pedras preciosas, mas os 100 principais são", disse Greer, 36, que fundou a empresa com sua irmã mais nova Emily, 32, e oferece aos produtores de jogos uma participação nas receitas de publicidade obtidas pelo site. Reid Hoffman, fundador do site de redes sociais com foco em negócios LinkedIn e ex-executivo do serviço de pagamento online PayPal, disse que o momento atual desempenhou um papel fundamental para tornar-se investidor da empresa. A tecnologia de software Flash, da Adobe, que é usada para se fazer gráficos animados na Web, tornou fácil para os produtores criarem jogos divertidos rapidamente. Ao mesmo tempo, avanços na tecnologia da Internet criaram uma série de maneiras para se classificar e compartilhar informações online. "Se você tem milhares de pessoas criando conteúdo, coisas realmente interessantes começam a surgir", disse Hoffman, jogador ocasional que afirma que 70% dos games amadores tendem a ser sofríveis e cerca de 10% muito bons. Greer não é figura nova no mercado de US$ 30 bilhões dos videogames. Ele começou a produzir jogos em seu Apple II quando tinha 12 anos e seu primeiro emprego foi na Origin Systems, onde trabalhou nos jogos "Ultima", da companhia. Ele foi mais recentemente diretor técnico do site Pogo.com da Electronic Arts, onde mais de 14 milhões de mulheres jogam online. O site Kongregate foi lançado em meio a um aumento de interesse em jogos independentes. Produtores tem mais espaço que nunca para distribuírem seus games, desde os sites Shockwave.com e AddictingGames.com a novos serviços como o Xbox Live Arcade, da Microsoft. Os fabricantes de consoles rivais Nintendo e Sony também estão preparando lançamento de seus próprios serviços online de jogos. O universitário Brad Borne, 21, criou "The Fancy Pants Adventures", um game viciante e fácil de jogar que está entre os mais cotados do Kongregate. Borne diz que sua participação em receitas com publicidade obtidas pelo Kongregate é de US$ 2 por dia, valor que ele espera crescer com mais tráfego de internautas no site. Ele está trabalhando em uma seqüência de "Fancy Pants".