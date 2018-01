Site russo de direitos humanos é atacado por hackers

Um portal russo de direitos humanos foi atacado por hackers desconhecidos, que o forçaram a cortar a conexão e hospedar o site em outro endereço, afirmou a entidade nesta segunda-feira, 29. "É um site para dar suporte ao portal Human Rights in Russia (www.hro.org/), que foi atacado e saiu do ar temporariamente", afirmou o grupo no novo endereço, www.hro1.org. Segundo o comunicado, o site parou de funcionar no dia 21 de outubro, mas desde então nenhuma pessoa ou grupo reivindicou a autoria dos ataques. O presidente russo Vladimir Putin é bastante popular na Rússia, mas tem sido acusado pela União Européia e por pequenos grupos de oposição russos de prejudicar a democracia com censura à liberdade de expressão. Ele acusa governantes do Ocidente de usar os direitos humanos como pretexto apra interferir em questões locais da Rússia. O país terá eleições parlamentares em dezembro e presidenciair em março de 2008, que elegerá o sucessor de Putin.