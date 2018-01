Site sobre créditos de carbono estréia com apoio da BM&F O Terra e o site de serviços DiárioNet lançam, com o apoio da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o site Mercado Carbono. No endereço, internautas terão acesso a informações em português, inglês e espanhol sobre negócios na área ambiental, desenvolvimento sustentável e combate ao efeito estufa. O canal possibilitará o encontro de quem produz e desenvolve projetos de responsabilidade ambiental com investidores, empresários e cidadãos. O foco editorial do Mercado Carbono, produzido pelo DiárioNet, será a divulgação dos mecanismos existentes no mercado capazes de ajudar empresas e o setor de agronegócios a buscar soluções para minimizar a geração de agentes poluentes, além de emissão de gases causadores do efeito estufa. Um dos destaques é para os projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (sistema criado no Protocolo de Kyoto para auxiliar o processo de redução de emissões de gases do efeito estufa ou de captura de carbono), por meio da negociação de créditos de carbono na BM&F. O site será um veículo para que todos que queiram desenvolver projetos não poluentes e que desejem, de forma transparente, informar potenciais investidores. O mercado mundial de créditos de carbono é estimado em US$ 30 bilhões anuais e ainda é um grande desconhecido no Brasil.