Site tem serviço de empréstimo de livros sobre finanças

Entrou em operação, em fevereiro deste ano, o site Biblioteca Financeira, que tem como finalidade sociabilizar recursos para o aprendizado financeiro. Para o criador e responsável pelo sistema, Carlos Augusto Lippel "as pessoas têm interesse no assunto, mas esbarram nos custos das publicações impressas". Desta constatação surgiu a idéia de criar um serviço de empréstimo de livros focados na educação financeira. O site já conta com um acervo de mais de 160 exemplares distribuídos em mais de 80 títulos. Nos primeiros 20 dias de operação, antes mesmo de começar a ser divulgado, já contava com 100 usuários cadastrados. Todos os empréstimos podem ser acompanhados através de uma área específica que, além de exibir histórico de empréstimos e de movimentações financeiras, permite que o cliente verifique em tempo real o status de seus empréstimos. "Isso permite um excelente nível de transparência em nossos procedimentos, transmitindo confiança aos usuários", afirma Lippel. Após o envio do exemplar, o usuário conta com um período para a conclusão da leitura e devolução. Os interessados devem se cadastrar através do próprio site e pagar uma taxa de cadastro, que dá direito a um empréstimo. O pagamento é por meio de boleto bancário. A responsabilidade pelo desenvolvimento do sistema é da empresa Garagem Studio, que também auxiliou na concepção do projeto. Segundo o diretor do Garagem Studio, Rafael Ritter "as pessoas muitas vezes possuem excelentes idéias e não as levam adiante por pensarem que o custo de desenvolvimento seria proibitivo, e assim grandes negócios simplesmente não nascem". "O Lippel foi contra esta maré e descobriu que é possível concretizar boas idéias com algum esforço e muita determinação", exemplifica Ritter. "O Garagem Studio nos forneceu todo o suporte e ferramentas necessárias para a conclusão deste projeto, além de importantes sugestões para o refinamento do sistema", conclui o criador do serviço.