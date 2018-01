Site torna mobilidade e instantaneidade cruciais

Troca de links a rodo, olheiros a cada esquina prontos para postar, textos curtos, acessibilidade em qualquer lugar pelo celular, possibilidade de produzir material jornalístico mais fragmentado... Muitas das características que já despontam no Twitter hoje levam para um caminho cada vez mais evidente no futuro do serviço e da própria internet: a instantaneidade. O grande responsável por isso é a própria arquitetura do site, tanto na versão para PC como para celular. Tudo é aberto – a não ser que o usuário não queira. Ninguém precisa ser amigo de ninguém para seguir uns aos outros. E, pela interface simples, as informações relevantes têm potencial de propagação à jato. "A plateia é enorme. Você tem seus seguidores, que podem retransmitir a sua informação para os seguidores deles e assim por diante. Tudo numa velocidade gigantesca", diz o jornalista Andre de Abreu, que está desenvolvendo sua tese de mestrado na USP sobre o jornalismo no Twitter e é um dos blogueiros do http://imezzo.wordpress.com. Com essa velocidade, acontecimentos relevantes publicados em portais do outro lado do mundo, que poderiam demorar mais tempo para chegar ao Brasil, levam poucos minutos se forem descobertos por algum twitteiro. E hoje são cerca de 6 milhões de antenas ligadas ao mesmo tempo. "Se uma notícia estiver errada, logo ela será desmentida", afirma Abreu. Para Loic Le Meur, criador do site Seesmic.com,uma espécie de Twitter de vídeo, a influência da instantaneidade é ainda maior. "É um novo formato da web. Uma internet em tempo real ou instantânea, como preferir, em que as pessoas estão ligadas com o que está acontecendo naquele instante, com seus amigos ou no mundo", diz Le Meur. "Essa conversa mundial em tempo real muda tudo porque criou-se um imenso boca-a-boca global sobre absolutamente qualquer assunto. Você sabe o que as pessoas pensam em tempo real sobre políticos, um produto, uma marca, etc. As opiniões estão lá, são transparentes, e afetam a forma de se fazer marketing e entretenimento", continua. Um dos efeitos da rapidez é a troca de links entre usuários do Twitter, que acabam usando o site como um leitor de RSS. Só que social. "Uma vez que eu sigo pessoas que me interessam, a probabilidade de receber links com notícias relevantes é enorme. Maior do que ao assinar um feed RSS tradicional, pois os portais mandam tudo o que publicam. No Twitter, onde todos que sigo mandam links, as informações são selecionadas. As pessoas só twitam o que acham interessante", explica a jornalista Raquel Camargo, do TwitterBrasil.org. "TWITINFORMAÇÃO" A instantaneidade propaga ainda outra característica muito discutida hoje: o jornalismo colaborativo, no qual qualquer pessoa que testemunhar algum acontecimento relevante pode tornar-se um repórter amador. Claro que os blogs, desde seu início, já davam ferramentas para tornar os cidadãos em repórteres amadores. Mas o Twitter se mostrou o canal perfeito para publicar informações porque, tudo que os usuários estão dizendo está concentrado em apenas um endereço na web. Essa faceta conjuga-se com outra das mais importantes características do Twitter: a mobilidade. Pelo celular, é possível enviar e receber informações do Twitter de forma fácil e rápida, seja para dizer como você está se sentindo, descrever uma conferência ou testemunhar a queda de um avião. "Para a notícia nua e crua, sem aprofundamento jornalístico, o Twitter pode tornar mais natural para as pessoas relatarem fatos importantes que presenciaram. É só sacar o celular para twittar ali mesmo", diz a pesquisadora em jornalismo cidadão da PUC-RS Ana Maria Brambilla. "Só que não dá para esperar um nível de credibilidade grande. Mas é um bom ponto de partida para jornalistas cobrirem os acontecimentos." É esta facilidade que tem atraído pessoas ao Twitter, como o comediante Rafinha Bastos e apresentador do CQC. Para ele, a vantagem do site é "possibilitar uma interação dinâmica, rápida e eficiente", diz. " Quem está no celular quer apenas comentar algo rapidamente ou mostrar a todos o que está vendo. A internet é o mundo de pessoas que não têm tempo a perder, e o sucesso do Twitter é uma excelente prova." NOVO FORMATO Ainda em jornalismo, o Twitter inaugura um novo tipo formato de se transmissão de conteúdo, rápida e fragmentada. Pensando na transição da imprensa escrita para a digital: o site veio como uma forma de transmitir notícias mais rapidamente do que o jornal, mas com menor profundidade; o blog, para notícias mais rápidas que o site, mas com menos detalhes; e agora o Twitter é uma forma mais instantânea e muito mais sucinta que o blog. "Para o jornalismo é um ganho em rapidez na hora de informar o leitor", diz a pesquisadora em novas mídias da PUC-SP Pollyana Ferrari e autora do blog http://remixnarrativo.blogspot.com. "Só que esse imediatismo não pressupõe abandonar a apuração como sempre foi. Já há problemas disso no Twitter. Esse é o risco."