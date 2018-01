Site traz imagens clássicas para telas de alta definição O que fazer com a bela tela de plasma que enfeita a sala de estar quando não há nenhum filme ou jogo do Brasil? A Panasonic criou uma solução inusitada para este ´problema´ com a HD Image Gallery. Trata-se de um serviço que fornece imagens em alta resolução para download, que podem ser exibidas como um slide-show nas telas da marca. O serviço é resultado de uma parceria com a GalleryPlayer, uma produtora que fornece os arquivos. Para exibir as imagens, no entanto, é preciso contar com um computador com a versão Media Center do Windows XP instalado. Dispondo do equipamento, é só baixar um tocador específico e comprar reproduções de quadros que vão de Monet a Leonardo DaVinci, de obras de Andy Warhol a fotos da National Geographic passando por outros fornecedores de imagens. A HD Image Gallery da Panasonic ainda traz um sistema que adapta as imagens à tela do usuário, independente de suas dimensões ou resolução. As imagens custam a partir de US$ 0,99 e podem ser compradas e baixadas diretamente no site do serviço.