Site usa reconhecimento de voz em busca de podcasts e videocasts Quer buscar um comentário que você ouviu num podcast mas só se lembra de uma palavra específica no que foi dito? Se o buscador PodZinger for bem sucedido, bastará digitar uma palavra chave para ter acesso ao comentário ou vídeo desejado. É que o endereço acrescentou neste mês um recurso que permite vasculhar esses termos em várias fontes de áudio, graças ao uso de uma tecnologia de reconhecimento de voz da BBN Technologies, que transforma o áudio de podcasts e videocasts em texto e depois indexa as informações. O único idioma suportado, por enquanto, é inglês. A partir da busca, o site traz links para os podcasts, que permitem o download ou a visualização do conteúdo. Os links permitem acessar diretamente a parte dos podcasts que contém o termo desejado.