Site vende espaço para anúncios políticos por pixels Quando o jovem britânico Alex Tew criou um site com um milhão de pixels, cada um vendido a US$ 1, a idéia era ganhar dinheiro, com uma colcha de retalhos com banners e links para os mais variados serviços na internet. Agora há um novo serviço que aplica a idéia ao panorama das eleições, o 1milhãodevotos, onde candidatos das mais variadas linhas políticas estão estampando links para suas páginas pessoais. A página foi criada em maio passado pela estudante de medicina Rafaella Rezende, 23. Segundo ela, que não é filiada a nenhum partido, o objetivo do endereço é combater o voto nulo, criando um outdoor virtual para que políticos possam divulgar links para suas páginas. Embora tenha começado a funcionar antes do período autorizado para a divulgação relativa à eleição (que proibia a veiculação de material antes do dia 7 de julho), os links da página apontavam apenas para as páginas de partidos políticos e de políticos que estão exercendo algum cargo público. A divulgação, por enquanto, tem sido feita por meio de comunidades no site de relacionamentos Orkut, o que já valeu, segundo a criadora do site, cerca de 300 mil visitas e 8 mil pixels vendidos. No caso da página, cada pixel é vendido por R$ 1. Segundo a organizadora do serviço, os candidatos que compraram espaço até agora têm optado pelo tamanho de 50x4 pixels, o que equivale a cerca de R$ 100. Segundo Rafaella, existem interessados em vários estados brasileiros. "Recebo cerca de 200 e-mails diários de gente querendo saber mais detalhes sobre o site, embora a maioria das consultas se concentre no eixo Rio-SP", afirma.