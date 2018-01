Sites calculam o quanto a pessoa ainda vai viver A vida é curta, diz o ditado, e agora um site na Internet de humor negro diz exatamente quanto. Definindo-se como "o lembrete amigo de que a vida está escapulindo", o DeathClock permite que você coloque dados como idade, sexo, peso e se fuma ou não, para em seguida "calcular" quanto tempo de vida lhe resta em uma tentativa de alertar para os riscos de saúde. O site ressalta que o relógio não é científico. "Isso não tem o objetivo de ser um site de seguro de vida ou uma agência de pesquisa. Este é um jogo, gente. Nada mais, nada menos", informa o site. O site também produz obituários de celebridades que ainda estão vivas. Um dos mais populares é o da cantora pop Britney Spears. O site, claro, não é exatamente uma novidade, já que sua versão atual está no ar desde 2005, como o Day4death e o Find Your Fate, todos eles com o mesmo princípio: você fornece alguns dados e então o site te dá uma estimativa de quanto tempo lhe resta antes de embarcar para o andar de cima. Ou de baixo. Clique e confira.