Sites chineses querem ´moralizar´ internet Os 14 principais portais de internet chineses pediram hoje ao setor que eliminem os conteúdos indecentes da rede, especialmente a violência e o sexo, informou a agência oficial "Xinhua". Em comunicado conjunto redigido neste domingo e publicado hoje, os proprietários dos principais sites, entre eles Sina.com, Sohu.com, Baidu.com e a versão chinesa do Yahoo, pediram ao resto dos proprietários que eliminem "a cultura insana da internet". "Nós nos opomos totalmente a mensagens indecentes na rede que vão contra as virtudes sociais e a cultura e tradição chinesas", afirma o comunicado. "Não aos textos e fotografias indecentes, não aos sistemas de busca pessoas para estes conteúdos, não aos links a sites insanos, e não aos jogos on-line que contenham sexo e violência", continua o texto. Além disso, o comunicado se amplia a fotografias, conteúdos e mensagens de áudio "ilegais, obscenas ou de mal gosto", assim como a foros de internet e blogs com este tipo de conteúdo. A China conta com o segundo maior número de internautas do mundo, 111 milhões de usuários, atrás dos Estados Unidos, com 159 milhões. Nos últimos quatro anos o Governo chinês lançou várias campanhas para "limpar" o ciberespaço, "em um constante esforço para fornecer à juventude um entorno cultural saudável". Controle Mas esta também foi a desculpa usada para censurar os conteúdos, foros e blogs políticos e sociais críticos ao Governo comunista, em uma campanha em que as autoridades fecharam vários cibercafés do país. Para controlar os conteúdos, o Governo chinês contou com a tecnologia e a ajuda de Yahoo, Google e Microsoft, entre outros. O Yahoo chegou a ajudar a autoridades a localizar um ciberdissidente, que foi detido. Um editorial do "Diário do Povo", porta-voz do Partido Comunista, elogia hoje a iniciativa contra a indecência na Internet: "Demonstra que a maioria dos portais chineses é saudável e positiva. Os sites são responsáveis, competentes e se sentem seguros ao se unir à luta contra as mensagens indecentes na rede". Além disso, o editorial afirma que "os sites com conteúdos indecentes têm um mercado potencial promissor e conseguem lucrar, mas, como estes portais traem os interesses da maioria do povo, não durarão muito". Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a China mantém 62 ciberdissidentes presos por publicarem na internet críticas ao Governo.