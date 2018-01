Sites clones de YouTube e Google contestam censura na China

Sites que imitam propositadamente o Google e o YouTube foram lançados na China como uma forma de protesto contra a censura à internet no país.

Um desses sites, batizado de Goojje, usa um logotipo e um layout semelhantes ao do Google, e serve como ferramenta de buscas e fórum entre usuários.

O novo site traz frases de apoio ao Google, com quem o governo chinês vem travando uma disputa por causa de acusações de cyberataques e censura.

Segundo a imprensa chinesa, o novo site foi fundado por estudantes universitários, mas a ferramenta avisa que filtra seus resultados de acordo com a legislação chinesa. Entre o conteúdo que o governo chinês considera "delicado", estão termos que se relacionem a temas como os protestos da Praça da Paz Celestial em 1989, a independência do Tibete e o movimento Falun Gong.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o site YouTubecn.com utiliza vídeos e conteúdo do YouTube original, que é proibido na China.

Disputa

A China vem travando uma disputa com o Google desde que, no dia 12 de janeiro, a gigante americana disse que hackers tentaram se infiltrar em contas de seu serviço de email pertencentes a ativistas de direitos humanos chineses, em um "ataque altamente sofisticado" originado no país asiático.

Depois disso, o Google chegou a anunciar que iria parar de censurar o conteúdo exibido no site na China e que estava considerando abandonar as operações no país.

Mas em seguida, voltou atrás e disse que permaneceria na China se o governo se tornar mais flexível com a censura.

O Google não se pronunciou sobre o lançamento do novo site. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.