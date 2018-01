Sites dão alternativas para pai monitorar filho na web

Filtros, fiscalização permanente e até mesmo o uso de impressões digitais para conexão não bastarão para impedir que adultos determinados obtenham acesso a sites infantis na internet, e cabe aos pais monitorar o que seus filhos fazem online, de acordo com a mundialmente famosa unidade de crimes sexuais da polícia de Toronto. "Trata-se de passos na direção certa, mas acredito que mesmo o melhor sistema possa ser derrotado", disse a sargento-detetive Kimberly Scanlan, que comanda a seção de exploração infantil da unidade. "Eu gosto as medidas de segurança, mas sei como pensam os predadores sexuais, e eles são muito antenados. Passam tanto tempo em seus computadores, estudam tanto as novas tecnologias, que sempre encontrarão maneira de contornar os obstáculos. A segurança não é infalível", afirmou. Os sites de redes sociais que se afirmam seguros para crianças a partir dos seis anos incluem mundos virtuais como o Club Penguin, que promete salas de bate-papo seguras para as crianças, em um "ambiente moderado". O Club Penguin, que desfruta entre os pré-adolescentes de status semelhante ao que o Facebook desfruta entre os jovens, utiliza filtros de conversação que incluem bloqueios ao uso de linguagem imprópria e também um recurso de segurança conhecido como "chat de proteção completa", no qual só sentenças pré-aprovadas podem ser utilizadas em conversas. O site Anne's Diary, inspirado pelo personagem principal de Anne of Green Gables, livro de L. M. Montgomery, usa um leitor de autenticação de impressões digitais e afirma ter estabelecido "novos paradigmas em termos de segurança online". Mas Scanlan afirmou que tecnologia apenas não é o bastante. "Os pais precisam continuar vigilantes; precisam fornecer as ferramentas às crianças e manter comunicação com elas... É preciso sempre conversar com elas. Não basta uma conversa sobre segurança na internet feita uma única vez", afirmou.