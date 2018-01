Sites de equipes são lindos (e chatos) Todas as escuderias de Fórmula 1 têm sites na web. Óbvio. O difícil é navegar neles. Ao contrário do que poderia acontecer com um esporte tão popular, a maioria dos sites é pesada e com pouca usabilidade, o que acaba estimulando a busca por conteúdo alternativo. Desanima entrar numa página como a da ING Renault (www.ing-renaultf1.com), por exemplo, e esperar 30 segundos para carregar o menu principal, após uma animação. Acontece algo parecido no site da Honda (www.hondaracingf1.com). Além das animações pesadas, o menu é confuso, sem links claros e usabilidade problemática. Se bem que uma iniciativa diferente da escuderia japonesa merece destaque. Usuários podem enviar fotos e vídeos para uma área colaborativa do site. A Ferrari (www.ferrariworld.com) é a que mais acerta o tom, com um site simples e funcional. Há loja de produtos da marca e venda de ingressos online. Na McLaren Mercedes (www.mclaren.com), o site mais bem feito, vale a visita pelo conteúdo integrado a redes sociais como o Facebook. F-1 NA WEB SITE OFICIAL Fórmula 1 - www.formula1.com ESCUDERIAS Ferrari - www.ferrariworld.com BMW Sauber - www.bmw-sauber-f1.com Force India - www.forceindiaf1.com Renault - www.renaultf1.com Williams - www.williamsf1.com Red Bull - www.redbullf1.com Toyota - www.toyota-f1.com Toro Rosso - www.redbullf1.com/scuderia-toro-rosso Honda - www.hondaracingf1.com Super Aguri - www.saf1.co.jp McLaren - www.mclaren.com