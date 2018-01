Sites de música são a porta de entrada

Você tem uma banda ou um trabalho solo e acha que chegou a hora de dar a cara para bater na internet? Para reunir boas dicas de como fazer isso, o Link foi atrás de músicos que fazem sucesso na rede, assim como pessoas que acompanham a cena independente e profissionais de gravadoras e das redes sociais especializadas em música. Não há dica infalível, tampouco receita de sucesso, mas todos foram unânimes: não adianta nada divulgar sua música se ela não for boa tanto do ponto de vista artístico quanto técnico. "É preciso ser muito crítico. A qualidade precisa ser boa, senão as pessoas não vão gostar", diz o gerente de novos negócios da DeckDisc, Fabio Silveira. "Tem muita gente que gasta muito tempo divulgando uma coisa ruim, feita às pressas. É melhor gastar tempo também para produzir e investir em uma gravação com qualidade técnica", aconselha o tecladista do Skank, Henrique Portugal, que estréia nesta semana um programa de música independente no MySpace (www.myspace.com/programafrente). "Se as pessoas escutam um som ruim, não querem mais saber de você." Está convencido de que seu som é bom? A primeira providência deve ser criar perfis em redes sociais de música. As mais famosas no Brasil são, nesta ordem, MySpace, Trama Virtual e Last.fm. Nelas, é possível criar uma página personalizada com blog, fotos e, claro, músicas. E qual delas escolher? "O ideal é criar um perfil em cada uma. Quanto mais o seu trabalho estiver na internet, melhor", diz Wladimyr Cruz, do site de rock underground www.zonapunk.com.br. Mesmo estando presente em todos os locais, é bom escolher um site principal, onde você fará uma atualização mais constante e será o seu endereço oficial. "Olhe a ‘vizinhança’ para saber qual site tem os artistas mais semelhantes a você", opina o gerente de conteúdo do MySpace, Luiz Pimentel. Afinal, ter afinidades com os trabalhos de outros músicos ajuda a montar uma rede de contatos. O visual do perfil também é importante. O Last.fm e o Trama Virtual não permitem que se faça personalizações. No MySpace, dá para trocar a cor de fundo, a fonte das letras, etc. Se estiver disposto (e tiver conhecimentos em linguagem de internet), é possível ainda colocar um papel de parede ou botões personalizados. "O visual é o primeiro impacto quando alguém acessa um perfil. Pode instigar o visitante a conhecer sua música", diz o baixista do Pato Fu, Ricardo Koctus (www.myspace.com/ricardokoctus). Com seu perfil criado, é hora de disponibilizar as músicas. As redes sociais trazem duas opções: colocar trabalhos só para serem ouvidos (o chamado streaming) ou para serem baixados também (download). O MySpace permite publicar só seis músicas. Já o Trama Virtual e o Last.fm não têm limite. E o que fazer? É interessante deixar a música para ser baixada de graça? "Lógico. Quanto mais pessoas conhecerem o seu som, melhor. Uma pessoa que baixou poderá passar para um amigo e assim por diante. Além do mais, lucrar com a venda de músicas é cada vez mais raro nos dias de hoje", diz o guitarrista da banda de rock Dance of Days, Thyello (www.thedanceofdays.com.br). A banda até tem algum lucro. Colocou o trabalho no Trama Virtual, que, por meio de patrocínios, paga uma porcentagem aos artistas por música baixada. "O projeto chama-se Download Remunerado", conta um dos sócios da Trama, João Marcelo Bôscoli. "Já temos cerca de R$ 25 mil por mês para distribuir entre as bandas. Em breve, pretendemos chegar a R$ 200 mil." O Dance of Days, por exemplo, um dos campeões de downloads do site com mais de 100 mil músicas baixadas, já levou até agora R$ 15 mil. "É um dinheiro que usamos como giro, para fazer turnês", diz Thyello. A maioria das bandas, entretanto, não chega nem perto disso, já que é preciso ter uma grande quantidade de downloads. Após colocar músicas no perfil, é preciso mantê-lo sempre atualizado. Faça um blog, poste fotos. MySpace e Last.fm permitem postar vídeos e manter uma agenda atualizada de shows. "Essa agenda tem de estar sempre em dia. Se você se esquecer de atualizar, pode perder público nos shows", diz Tejo Damasceno, do Turbo Trio (www.myspace.com/turbotrio). "Nas redes sociais, quanto mais você se mexer, mais é notado", diz Pimentel. No MySpace há uma ferramenta em que é possível ver as atualizações dos amigos – como no Orkut. Quando você atualizar o seu blog, seus amigos serão avisados. "Se um perfil não está atualizado, para quê as pessoas vão acessá-lo sempre?", questiona. Fazer amigos também é importante, inclusive outros artistas. No Trama Virtual, é possível que outros artistas o adicionem como "favorito". Quem visitar a página deles tem chances de descobrir a sua. Já no MySpace, além de poder adicioná-lo, outros músicos podem defini-lo entre seus "top 10". Você ganha destaque no perfil deles e... quem sabe os fãs deles não entram em seu perfil? "Todo mundo que está em meu ‘top 10’ também me colocou em destaque. Também me aproximei dos maiores DJs do MySpace. É uma forma de divulgação", conta o DJ de hip-hop Zé Gonzales (www.myspace.com/djzegon), que está entre as maiores audiências do MySpace Brasil. "Além disso, você conhece pessoas para fazer parcerias."