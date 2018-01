Sites de redes de TV lideram cobertura eleitoral nos EUA Os sites das redes de televisão realizaram a melhor cobertura das eleições legislativas americanas de 7 de novembro, segundo um relatório publicado na segunda-feira na página do Centro de Excelência em Jornalismo. O organismo com sede em Washington analisou 32 meios, entre sites, blogs, cadeias de televisão e de rádio. Segundo o estudo, os sites das cadeias de televisão abertas e a cabo ofereceram informações de maneira mais rápida e permitiram que os usuários pesquisassem a fundo os resultados das pesquisas de boca-de-urna e mapas interativos, tendo acesso a informações sobre centenas de disputas. O relatório destaca que "a maioria das organizações ainda tenta abrir caminho neste novo ambiente multimídia". O estudo indica que a maioria dos meios de comunicação ainda carece dos recursos e da flexibilidade para se ajustar à velocidade das notícias. Entre os melhores veículos, o relatório destaca a MSNBC.com, que elogia por ser um site de fácil navegação e em que foi fácil realizar buscas pelos resultados. A página da cadeia MSNBC também ofereceu vídeos e fóruns de discussão. Em situação pior ficaram os blogs, segundo o Centro de Excelência em Jornalismo, que destaca que esse tipo de página perdeu brilho porque não ofereceu aos internautas material original. Segundo o Centro, os sites dos periódicos tiveram certo atraso na publicação da informação, embora o relatório elogie o trabalho realizado pela versão digital do diário The Washington Post, que manteve os dados atualizados em sua página o tempo todo. O estudo ressalta que, em linhas gerais, os meios de comunicação tradicionais se deram conta de que a internet é a plataforma do futuro.