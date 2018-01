Sites de vídeo terão conteúdo de usuários Apesar de grande parte do conteúdo produzido em vídeo durante a Olimpíada estar concentrado em grandes portais de notícias, não vai dar outra: sites como o YouTube serão palco de grande movimentação de conteúdo audiovisual relacionado aos Jogos. Seja para assistir a imagens produzidas por espectadores que estiverem em Pequim durante as competições ou para ver alguma prova que você deixou de assistir em tempo real, esses serão endereços certos para encontrar grande quantidade de vídeos de blogueiros ou de pessoas comuns com um celular com câmera na mão. O YouTube, portal da Google, ainda não anunciou nenhum tipo de conteúdo oficial para a Olimpíada, mas deve contar com conteúdo especial às vésperas do evento. Sobre o conteúdo postado por usuários, a empresa norte-americana garante que seguirá com sua política tradicional de retirar vídeos que infringirem qualquer tipo de direito autoral. Segundo a equipe do YouTube, o site "solicita que todos os usuários confirmem que possuam direitos de uso ou que tenham permissão do proprietário dos direitos autorais para fazer o upload". Em outras palavras, serão retirados vídeos produzidos por redes de televisão ou por órgãos oficiais e que acabarem no portal, postados por usuários sem permissão. "As pessoas que repetirem infrações terão seus vídeos removidos e suas contas serão canceladas, sendo permanentemente bloqueadas pelo YouTube", garante a empresa. Outra forma interessante de acompanhar o clima em Pequim às vésperas da Olimpíada será a partir de canais de usuários. O blog Beijing Olympics 2008 (ver texto ao lado) já conta com uma página dentro do portal dedicada exclusivamente ao material produzido da cidade olímpica (tinyurl.com/64hse5). Outro canal, onde por enquanto há apenas vídeos de outras edições dos Jogos, é o do blog Olympic Games Fan (http://tinyurl.com/5rjky2). O mesmo vale para o Daily Motion, concorrente direto do YouTube. Há vários canais, como o da equipe olímpica francesa (http://tinyurl.com/62useq), que o usuário poderá acompanhar através de assinatura de RSS. Segundo Luis Pimentel, diretor de conteúdo do MySpace Brasil, a rede social – que também possui uma seção de vídeos – vai "aproveitar o conteúdo produzido pela filial chinesa do site", mas afirma que ainda é cedo para saber o que estará disponível no Brasil. Aqui a dica do RSS vale da mesma maneira. Use seu agregador favorito, reúna os RSS de seus canais e portais de vídeo favoritos e aguarde as atualizações vindas de Pequim. Guia de portais de vídeos