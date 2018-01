Sites de vídeos atingem 4,2 milhões de internautas brasileiros Em um mês em que a internet domiciliar brasileira manteve-se estável, os sites de vídeos e filmes receberam o maior acréscimo de novos usuários domiciliares O número de usuários ativos da internet residencial brasileira manteve-se em 13,4 milhões em julho de 2006, o que significa uma estabilização em relação ao mês anterior e crescimento de 17% na comparação com julho de 2005. O tempo de navegação também se manteve estável, firmando o Brasil em primeiro lugar em termos de horas navegadas no domicílio, com 20h39min. O Japão chegou a 18h11min e agora é segundo, seguido pelos Estados Unidos, que têm 17h19min. A França caiu para terceiro, entre os países medidos pela Nielsen//NetRatings, ficando com 15h28min de tempo de navegação por pessoa em residências. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o número de domínios .br chegou a 957.979, 20,2% superior a julho do ano passado. Em número de usuários únicos, o grupo de sites que mais recebeu acréscimo de usuários novos no período foi vídeos e filmes, que passou de pouco mais de 3,4 milhões de usuários únicos domiciliares em junho para 4,2 milhões em julho, aumento de 21%. ?O maior acesso à banda larga tem incentivado os internautas residenciais a consumirem mais conteúdo áudio-visual, principalmente de sites que estimulam a convergência com outras mídias e que permitem a interatividade e a participação dos usuários?, informou José Calazans, analista do IBOPE Inteligência. Também cresceram no período as categorias Automóveis, com 7,6%, Casa e Moda, com 4,4%, e Comércio Eletrônico, com 2,2%. Entre as categorias que tiveram maior diminuição de audiência no mês de julho está Esportes, com queda de 20%. ?Possivelmente afetada pelo desinteresse dos internautas brasileiros pela Copa do Mundo após a despedida antecipada da Seleção Brasileira no primeiro dia de julho? comentou o analista.