Sites eróticos são acusados de estimular assédio sexual na China O número de detidos por assédio sexual nos últimos anos na China aumentou devido, entre outros fatores, ao uso da Internet, que "incentiva" a realização de tais delitos, segundo um relatório oficial divulgado nesta segunda-feira pelo jornal "China Daily". De acordo com o Departamento de Serviços Correcionais chinês, os detidos por delitos sexuais no país oriental passaram de 179, em 2003, a 229, no ano passado. Dos detidos, 36, em 2003, e 61, em 2005, são acusados de praticar crimes sexuais contra menores. Entre janeiro e abril deste ano, 83 pessoas, sendo 10 pedófilas, foram presas por este motivo. "Muitos homens visitam páginas de pornografia infantil, e isto está influindo em seus comportamentos", afirmou Hui Shuk-han, psicóloga clínica do departamento. Desde 1998, o organismo possui um programa de caráter voluntário para tratar delinqüentes sexuais, que atualmente conta com 480 presos.