Sites na europa procuram ter o endereço mais longo possível Qual é o tamanho máximo de um domínio (endereço na internet)? Sessenta e três caracteres, no máximo. Por que lembrar disso? É que o grupo que gerencia a internet na União Européia divulgou na última sexta-feira, dia 23, que seis pessoas registraram os mais longos domínios de internet possíveis com o final ´.eu´ (de European Union, em inglês). Um usuário alemão registrou o seguinte site: - thisisthelongesteuropeandomainnameallovertheworldandnowitismine.eu Ou ´esteéomaislongodominioeuropeuemtodoomundoeagoraeleémeu.eu´, e que não chega a fazer jus ao seu potencial cômico, já que o endereço aponta para um site dizendo que o domínio está sendo reservado para um cliente. Outro alemão registrou ainda os seguintes domínios: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.eu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.eu Em mais um caso de endereço longo, uma empresa francesa registrou uma frase em françês em que promete, com seus serviços de internet, ajudar outras empresas a crescer. O site é o lerelaisinternet-com-favorise-la-croissance-de-votre-entreprise.eu. Já os fãs da constante matemática pi - obtido quando se divide a circunferência (perímetro) de um círculo por seu diâmetro - vão gostar de uma empresa alemã de desenvolvimento em tecnologia que registrou um site com as 63 primeiras casas decimais de pi e que gerou o seguinte domínio: 141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.eu A autoridade européia para o registro de domínios de internet, a EURid, disse na sexta feira que quase 2,5 milhões de endereços .eu já foram registrados deste o lançamento destes endereços, no dia 7 de abril do ano passado.