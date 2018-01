Sites pornô de Israel fazem sucesso com público palestino

Os sites eróticos israelenses fazem sucesso entre os internautas de países árabes, a despeito do gelo diplomático entre seus respectivos governos e da distância entre os idiomas. "Em nossos servidores descobrimos que milhares de visitantes moram em Estados muçulmanos, com os quais nós não possuímos relações diplomáticas", contou a um jornalista israelense o empresário Nir Shahar, que gerencia o Ratuv ("úmido", em hebraico), um dos mais freqüentados sites eróticos de Israel. Até 10% dos acessos diários nos sites pornôs de língua hebraica são originários de países como Irã, Arábia Saudita, Egito e Iraque. Alguns proprietários decidiram aproveitar o sucesso e abriram, com sucesso, versões dos portais em língua árabe. Outros, como Nir Shahar, acreditam que a tradução seja desnecessária. "Os vídeos e fotos que oferecemos não precisam de muita explicação", argumenta. Uma preferência entre os visitantes islâmicos são as atrizes israelenses que interpretam funcionárias do exército, agentes secretas e policiais. "Existem tantos clientes árabes que assistem a esses vídeos que eles se tornam especialmente gratificantes", comenta Nir. "Embora por vezes é embaraçoso ter que explicar que aquelas são atrizes e não soldadas de verdade". Um dos mais clicados neste momento pelos internautas de fé islâmica é o filme "Nome em código: investigação profunda", uma história de espiões que parodia o caso verdadeiro de Mordechai Vanunu, o técnico israelense que denunciou os segredos nucleares do Estado hebraico. O "affaire Vanunu", no entanto, adquire um novo sentido no vídeo. A preferência demonstrada pelos sites em hebraico pode ser explicada a partir de diversos caminhos. Em primeiro lugar, não existem muitos sites eróticos em língua árabe - eles chegam a ser proibidos em países tradicionalistas. A opção pelas "soldadas", por sua vez, seria um modo de driblar os mecanismos de censura na internet que alguns Estados utilizam contra o acesso a sites israelenses. O último obstáculo é o preço do serviço. "O pornô certamente não traz a paz, mas pelo menos deste modo tiramos um pouco de dinheiro do bolso dos nossos inimigos", conclui um webmaster de Israel.