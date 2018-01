Sites promovem escambo virtual O que você acharia se recebesse a proposta de trocar um caiaque por um ursinho de pelúcia? Ou que tal um palm top por uma exótica carranca africana feita por artesãos zulus? Bizarro? Pois saiba que na internet é possível encontrar gente disposta a trocas desse naipe e muitas outras, por mais incomum que isso possa parecer. A idéia de desencalhar do armário objetos que muitas vezes teriam como fim a doação ainda é recente na rede, mas está crescendo. E muitas vezes ela se torna um hobby, quando as pessoas envolvidas são colecionadores. Por aqui, há até um site especializado em trocas de todo o tipo, semelhante ao Orkut, no qual as pessoas têm um perfil e só entram com convite. Brasileiríssimo e gratuito, o portal Xcambo está ainda em fase de implantação, mas já conquistou adeptos fiéis na arte da troca. Eles anunciam de tudo: celulares novos e usados, coleções de HQs, toca-discos dos anos 70, chácara na Mogi-Bertioga, livros, carros (até Audi), iPods, figurinhas da Copa, cartuchos de videogame e muitos outros "trecos". E não adianta querer vender, o site só permite trocas. Para entender o espírito do portal, o texto de apresentação diz o seguinte: "Aqui, um CD pode virar uma bicicleta, um selo pode se transformar em um videogame e um carro pode até valer um aquário vazio. Tudo depende da negociação entre os participantes." Seguindo à risca o espírito do site, a advogada Luana Maniero quis se livrar de um ursinho Pooh que ganhou de um ex-namorado e anunciou no site. Em menos de uma semana, recebeu uma proposta tentadora: "Um cabeleireiro entrou na minha página, viu o ursinho e propôs que eu o trocasse por uma escova e uma hidratação em seu salão. Fiquei surpresa, mas adorei a troca. O salão era superbacana e o cabeleireiro tem uma mão ótima! Ficamos até amigos", conta Luana. A advogada gostou tanto da idéia que agora anunciou no site um par de brincos e pingentes de ouro, também presente de outro ex-namorado. "Eu não gostaria que o meu namorado usasse um presente de uma ex-namorada comigo. Por isso, resolvi passar pra frente algumas coisas que ganhei de ex." Luana só espera que seu atual namorado não leia esta matéria. A excentricidade predomina nas trocas virtuais. O publicitário Marcelo Gastaldi, um dos idealizadores do portal Xcambo, relata uma das várias trocas que já fez pela rede. "Certa vez, troquei uma rocha vulcânica da cordilheira Blanca do Peru por uma latinha contendo o ar do Monte Cook, da Nova Zelândia. Se o ar que está na latinha é realmente de lá, eu já não sei", brinca Marcelo. Só para constar: Marcelo é o dono da carranca africana citada no começo deste texto, que ele comprou em uma feira na África do Sul. Anos 80 Entre os produtos anunciados no site, sem dúvida o mais inusitado é uma fantasia do Fofão, feita artesanalmente pelo jornalista Kleber Torres e sua namorada designer. "Eu e meus amigos sempre vamos a uma festa à fantasia muito famosa em São João da Boa Vista (SP). Com essa onda toda de anos 80, o Fofão virou um ícone e eu não tive dúvidas que essa seria a minha fantasia do ano passado", relata Kleber. Não foi nada fácil conseguir a fantasia, que não é vendida em lojas do gênero. Primeiro, ele pesquisou na internet e descobriu o telefone de Orival Pecini, que nos anos 80 encarnava o Fofão. Ia pedi-la emprestado, mas depois desistiu. "Me deu um semancol e resolvi não ligar. Imagina o que o cara ia pensar!" A solução foi confeccionar a fantasia, o que deu um trabalho do cão para a namorada designer. Ela foi feita com um macacão masculino comprado no Brás, uma máscara bochechuda da Rua 25 de Março, uma camisa de manga longa listrada e uma peruca ruiva feita com lã de tapeçaria. "Entre a matéria-prima e a mão-de-obra, essa fantasia deve valer uns R$ 200. Coloquei no site para ver o que as pessoas me oferecem por ela", diz Kleber. A quem interessar possa: em sua página, Kleber diz que trocaria a fantasia por uma bola de futebol, um cooler ou uma garrafa de uísque. E faz até propaganda: "Pode ter certeza que você vai ser o único Fofão da festa!" Para os que gostaram da idéia, aí vão algumas dicas: não comece logo de cara trocando objetos valiosos, seja sempre honesto na descrição do produto e rigoroso com os prazos de envio. A opção mais segura é fazer a troca pelo correio e combinar para que as partes enviem no mesmo dia.