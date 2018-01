Sites são mais fáceis, mas têm desvantagens Quer um jeito rápido e fácil de entrar no seu programa de mensagem instantânea no celular? Na internet você encontra diversos sites que funcionam para se conectar ao MSN e outros bate-papos. As páginas são adaptadas para as telas pequenas dos telefones. Além disso, elas são leves de carregar e seu celular trafega uma quantidade pequena de dados durante as conversas. A própria Microsoft tem um site para acessar o MSN, que oficialmente hoje se chama Live Messenger. É o endereço http://mobile.live.com. Para quem não sabe, a página deve ser acessada pelo navegador do celular. Ele normalmente está no menu dos telefones com um símbolo do globo terrestre. O nome varia: Web, Wap, internet, etc. Depois de clicar no item, entre na opção "ir para URL (página ou endereço)" e digite o site. Só que a página da Microsoft apenas funciona com o MSN. Para usar o Google Talk ou outros, use o eBuddy (m.ebuddy.com), o Tjat (wap.tjat.com) ou o Heysan (m.heysan.com). O Heysan é o único que não tem versão em português. Usar sites para entrar no MSN tem lá suas desvantagens. Para ver se a pessoa respondeu sua mensagem, você precisa atualizar a página da conversa a cada minuto. Com exceção do site da Microsoft, todos têm uma opção para realizar a atualização automaticamente. E nenhum alerta é emitido quando alguém envia um novo recado. Você é obrigado a voltar para a lista de contatos e checar se há alguma mensagem nova. F.S