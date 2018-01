Sites se unem a financeiras para atrair novo público A forma de pagamento é a questão chave para a expansão das compras pela internet. O cartão de crédito é a grande moeda da web. Para facilitar a vida dos "sem-cartão", as lojas estão se associando a financeiras para vender produtos a prazo sem usar o dinheiro de plástico. O Submarino foi um dos primeiros a introduzir o serviço. Desde 2002, oferece financiamento em 24 vezes, com a Finasa. "O produto requer cuidados. O agente tem de ir na casa do cliente para liberar o crédito", diz André Shinohara, diretor comercial do Submarino. Segundo Shinohara, essa burocracia deve durar pouco. Desde que se associou ao grupo financeiro Cetelem, em março deste ano, o Submarino passou a pensar em formas de deixar as compras mais acessíveis. Neste trimestre, o site prevê lançar um cartão próprio, com crédito direto ao consumidor incluído. "Com isso, o site tende a captar clientes da classe C", diz Shinohara. "Você atende esse público à medida que amplia a forma de pagamento e o portfólio de produtos." No começo, o Submarino só vendia produtos considerados premium. Hoje vende 700 mil itens diferentes. Na operadora de turismo CVC, essa tem sido uma questão crucial. Segundo o diretor de tecnologia da informação, Paulo Palaia, muitos consumidores não terminam a compra de pacote turístico no site por falta de limite no cartão. Para resolver esse problema, a operadora pretende estender para a internet uma parceria com a Fininvest, de financiamento de compras em 36 vezes. "O teste começou nas lojas há um mês. Se der certo, vamos levar para a internet", diz.