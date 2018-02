Situação de turista ferida por explosão no Rio é estável O quadro de saúde da norte-americana Sarah Nicole Lowry, de 28 anos, que teve 80% do corpo queimado terça-feira na explosão de um bueiro da rede elétrica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, evoluiu e é estável, disse hoje o cirurgião plástico Marco Aurélio Pellon, chefe da Unidade de Tratamento de Queimados da Clínica São Vicente.