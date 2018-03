Situação é de normalidade nos aeroportos brasileiros

Dos 75 voos internacionais agendados até as 10h deste sábado, 9,3% (7) partiram com atraso superior a meia hora e 2,7% foram cancelados.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, dos 83 voos agendados, 8,4% (7) partiram com atraso e 7,2% (6) foram cancelados. Em Congonhas, em São Paulo, dos 58 voos marcados, 3,4% (2) decolaram com mais de 30 minutos além do horário marcado e 12,1% (7) foram cancelados.

Greve suspensa

Os aeroviários (funcionários dos aeroportos que trabalham em terra) suspenderam ontem a greve que haviam iniciado na quinta-feira em alguns Estados, mas não descartam retomá-la na próxima semana. Segundo a assessoria de imprensa do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), o secretário-geral da entidade, Marcelo Schmidt, participará na próxima segunda-feira de uma audiência no Ministério do Trabalho, em Brasília.

Uma nova assembleia será realizada na terça-feira para definir os rumos da paralisação. Os aeroviários recusaram a proposta do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), que representa as companhias aéreas, de reajuste salarial de 6,5%. Eles reivindicam aumento de 10%.

A proposta de 6,5% de reajuste foi aceita por alguns sindicatos da categoria, como o que representa os aeroviários em São Paulo. Os aeronautas (que trabalham nos voos, como pilotos e comissários de bordo) também aceitaram ontem o reajuste oferecido.