Situação é tranquila esta manhã nos aeroportos Os passageiros que utilizam os aeroportos brasileiros nesta manhã de véspera de Ano Novo se deparam com uma situação tranquila. De acordo com a Infraero, com base em dados disponíveis em seu site atualizado às 8 horas deste sábado, dos 563 voos domésticos programados, 3,4% ou 19 decolaram atrasados; 2,7% ou 15 foram cancelados e 1,6% ou nove estão atrasados no momento.