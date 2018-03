Situação é tranqüila nos aeroportos brasileiros Os principais aeroportos do País trabalham normalmente hoje. De acordo com boletim divulgado às 14 horas pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 900 vôos programados desde a zero hora de hoje 5,4% (ou 49) estavam atrasados e 2,4% (ou 22) foram cancelados. Segundo a Infraero, dos 67 vôos programados no aeroporto de Brasília, nenhum registrava atraso e somente dois haviam sido cancelados. Em São Paulo, do total de 102 vôos programados no aeroporto de Congonhas, seis (5,9%) estavam atrasados e outros seis foram suspensos. No aeroporto de Guarulhos (Cumbica), na Grande capital paulista, nove ou 7,6% dos 119 vôos programados estavam fora do horário, mas sem registro de suspensões. No Aeroporto Tom Jobim (Galeão), do Rio de Janeiro, dos 95 vôos programados até as 14 horas de hoje, somente um estava fora do horário, tendo 8,4% (oito) cancelamentos. No aeroporto Santos Dumont, dos 27 vôos programados um atrasou e três (11,1% do total) foram cancelados.