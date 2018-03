Situação tranquila nas principais estradas de SP

Nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, administradas pela AutoBan, os tráfego flui bem no trecho entre São Paulo e Campinas e no sentido contrário. Os motoristas devem apenas ficar atentos perto do quilômetro 97 da Anhanguera, que passa por obras. Na Raposo Tavares, administrada pela ViaOeste, o trânsito também flui vem nos trechos entre São Paulo, Cotia, São Roque, Sorocaba e Araçoiaba de Serra nos dois sentidos. Na Rodovia Castello Branco, o motorista também não encontra problemas tanto no sentido interior quanto capital. Na rodovia Presidente Dutra, administrada pela NovaDutra, o tráfego segue normal nos dois sentidos.