Sky Brasil não terá exclusividade em futebol por cinco anos A Sky Brasil, resultante da fusão da Sky com a DirecTV, aprovada há pouco pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), não poderá exercer, por cinco anos, direito de exclusividade na transmissão de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, da Taça Libertadores da América, Copa do Brasil e dos campeonatos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esta é uma das restrições impostas pelo Cade à fusão das duas empresas. O parecer inicial do relator, conselheiro Luiz Carlos Prado, apresentado ontem, previa um prazo de dez anos quanto ao não exercício do direito de exclusividade, mas a redação do conselheiro Ricardo Cueva, incorporada hoje, reduziu esse prazo para cinco anos. Ao concordar com a redução, Prado disse não ver diferença substancial na redução do prazo, porque o mercado de TV por assinatura é muito dinâmico. Ele esclareceu, ainda, que a medida não afeta o Campeonato Brasileiro deste ano, que já está em curso. A Sky Brasil deverá também praticar, pelo período de cinco anos, o mesmo preço, em todo o País, para seus pacotes de programação. Entretanto, o Cade permitiu que ela faça promoções locais, desde que durem, no máximo, 90 dias. A empresa terá, ainda, que publicar, em três jornais de grande circulação, o compromisso de praticar os mesmos preços em todo o território nacional, o que permitirá maior controle por parte dos Procons. Proteção A medida foi tomada pelo Cade para proteger aqueles consumidores que moram em lugares onde só há acesso a TV por assinatura via satélite, vez que, com a fusão, as duas empresas, juntas, vão deter 97% do mercado de TV por assinatura via satélite. O Cade determinou, ainda, que, nos próximos três anos, a Sky Brasil terá de manter os atuais canais nacionais veiculados pela DirecTV. Essa medida atinge a TV Bandeirantes (BandNews, que é transmitida pela DirecTV). O Cade determinou, ainda, que o Grupo Rede Globo, que controla a Sky, não poderá ter poder de veto na compra de conteúdo nacional pela Sky Brasil. A nova empresa deverá também, em 180 dias, permitir que pelo menos 20% de seus clientes tenham acesso a canais nacionais.