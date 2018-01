Skype ainda corre atrás da lucratividade ´

A Skype, empresa por trás do software de VoIP homônimo ainda não conseguiu mostrar um faturamento à altura do pesado investimento feito pela empresa de leilões eBay (US$ 2,6 bilhões em 2005), mas ainda assim mostra um crescimento significativo em seu faturamento, de 119% na comparação ano a ano e faturamento de US$ 77 milhões no último trimestre fiscal. O mercado norte-americano, que foi alvo de uma investida mais agressiva da empresa ao longo do ano passado, quando liberou para usuários do Skype o acesso a ligações ilimitadas para fones fixos e celulares no país, agora responde por 13% de suas vendas. Embora a empresa reforce os mais de 200 milhões de downloads do software Skype (gratuito para ligações de VoIP micro a micro), não libera para o público o número de usuários ativos do programa.