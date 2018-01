Skype anuncia que seu serviço foi restabelecido

O fornecedor de telefonia pela internet Skype afirmou neste sábado, 18, que restabeleceu seu serviço, depois dos problemas de conexão que enfrentou desde quinta-feira passada e prejudicaram mais de 220 milhões de pessoas em todo o mundo. "Respirem fundo. O Skype volta à normalidade", informa a empresa em comunicado em seu blog, no qual afirma que "sabemos como os últimos dois dias foram difíceis e frustrantes". "Na segunda-feira, ofereceremos uma explicação mais detalhada do que aconteceu", acrescenta a mensagem, no qual pede desculpas e agradece a paciência dos usuários. O Skype, cujo serviço de transmissão de voz pela internet é o mais usado do mundo, registrava desde quinta-feira passada problemas técnicos que afetaram a conexão de milhões de usuários. Um erro no software de identificação impedia as pessoas de ter acesso ao sistema e, portanto, fazer ligações. Também hoje, mas antes de anunciar a volta à normalidade, a empresa divulgou um comunicado no qual dava por resolvidos os problemas de conexão, mas admitia que "durante algumas poucas horas" algumas aplicações poderiam continuar não funcionando, como o chat. O Skype é de propriedade desde 2005 da empresa de leilões pela internet eBay.