Skype atinge marca de 100 milhões de downloads O Skype, aplicativo que possibilita conferências de áudio e vídeo pela internet e que, de quebra, ainda faz ligações internacionais para diversos países graças ao recurso SkypeOut, atingiu nesta semana a marca de 100 milhões de downloads. A cifra é mais um indicativo da crescente popularidade da tecnologia VoIP, que possibilita comunicações com preços baixíssimos, quando não a custo zero. O número, no entanto, representa apenas a cifra de usuários que baixaram o software. O número de usuários ativos é muito menor e estes números não são claros. A eBay afirma que a empresa tem cerca de 6 milhões de usuários ativos em momentos de pico, sem dizer quantos destes efetivamente compram créditos para os serviços pagos do Skype: a maioria usa a modalidade gratuita de comunicação entre dois Pcs com o software instalado. O serviço Skype, que incorporou recursos nativos de videoconferência em sua versão mais recente, foi comprado no ano passado pelo site de leilões eBay, numa transação avaliada em US$ 2,6 bilhões.