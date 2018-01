Skype deixa 220 milhões de usuários sem acesso

A empresa de telefonia pela internet Skype informou nesta sexta-feira, 17, que não conseguiu consertar os problemas de acesso dos usuários a seus serviços e que a falha prossegue. Cerca de 220 milhões de usuários de todo o mundo, incluindo pequenos empresários, foram afetados pelos problemas, de acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, publicada na quinta-feira. Veja também: Nokia anuncia que incorporará Skype ao telefone N800 A Skype, propriedade do eBay, informou em seu site que o problema que tinha sofrido com um software ainda não havia sido resolvido. A Skype não divulgou quantos usuários foram afetados e um representante da companhia não pôde ser encontrado imediatamente para comentar o assunto. Uma mensagem do Skype em seu blog Heartbeat Blog afirma que a companhia estava "percebendo sinais de melhora em nosso acesso" às 4h (de Brasília), mas que ainda era muito cedo para dizer se o problema estava próximo de ser resolvido. Veja na íntegra o comunicado da empresa: "Estamos no caminho da recuperação: o Skype está se estabilizando, mas o processo pode se estender ao longo do dia. Neste momento, um grande número de usuários já está usando o Skype novamente. Ainda estamos enfrentando dificuldades, mas a situação hoje (sexta-feira, 17) é melhor do que ontem (quinta-feira, 16). Também gostaríamos de descartar algumas teorias que têm circulado: as dificuldades de conexão não se relacionam à qualquer forma de ataque, ou à manutenção dos serviços de pagamento online, planejada para quarta-feira. Manteremos todos informados. Obrigado pela compreensão". VoIP O Skype é o mais difundido serviço de telefonia pela internet que utiliza o protocolo VoIP (Voz sobre IP). É possível tanto conversar com outro usuário conectado à internet (mas com qualidade de ligação superior à de mensageiros como MSN e Yahoo Messenger) quanto com telefones fixos. Para a segunda opção, é necessário inserir créditos, pagos com cartão de crédito. Os preços das ligações, dependendo da localidade, são mais baratos que as feitas de telefone fixo para fixo. Há casos em que a economia pode chegar a 80%.