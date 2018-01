Skype encerra ligações gratuitas para telefones nos EUA Para ganhar usuários, o Skype, popular software e serviço de VoIP, ofereceu por meses aos usuários dos EUA a chance de fazer ligações gratuitas e ilimitadas para telefones fixos e celulares dentro do mercado norte-americano e canadense. Agora, o serviço, que é controlado pelo site de leilões eBay, encerrará a operação gratuita, exigindo dos interessados uma anuidade de US$ 35 para realizar a ligação a partir de PCs para telefones nos EUA ou Canadá, modalidade também conhecida como SkypeOut. Além disso, consumidores que optarem por adotar o serviço até o dia 31 de dezembro, pagarão uma tarifa promocional de apenas US$ 17,50(cerca de R$ 37,00) por ano. Ligações entre computadores com o programa, no entanto, permanecem gratuitas, como já acontece atualmente. No Brasil, usuários do programa podem fazer ligações interurbanas e internacionais adquirindo créditos no site da Skype, como se fosse um telefone pré-pago, mas com tarifas menores do que as cobradas por diversas empresas de telefonia.