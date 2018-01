Skype firma parceria com empresa para levar VoIP aos celulares A empresa de comunicações por VoIP Skype anunciou um acordo com a empresa norte-americana iSkoot, pela qual possibilitará estender a telefones celulares os contatos e as vantagens das ligações VoIP. O funcionamento é simples. Telefones comuns só podem fazer ligações VoIP sem problemas se tiverem acesso a ambientes de alta velocidade para comunicação sem fio, como acontece com aparelhos que podem interagir com redes Wi-Fi. Já que os aparelhos celulares compatíveis com Wi-Fi são minoria e as redes de telefonia celular trazem gargalos na transmissão de dados, aparelhos comuns ficam praticamente isoladas da comunicação por VoIP. Na proposta Skype-iSkoot, o usuário faria uma ligação local a partir de seu celular para um servidor da iSkoot, e ela faria a ponte com o universo VoIP, finalizando as ligações com seus contatos pela internet. Dessa forma, entre o usuário e a empresa só haveria uma ligação celular local, mesmo que o indivíduo estivesse falando com alguém do outro lado do planeta. Agora as empresas estão trabalhando no desenvolvimento conjunto de aplicativos que permitam aos celulares listar os contatos do Skype e ainda ter suporte a serviços adicionais como a modalidade SkypeOut, em que o usuário usa a Web para ligar para telefones comuns em outros países. A idéia é que esta plataforma seja adotada por empresas de telefonia celular, ajudando os usuários a diminuir os custos de telefonia sem comprometer o faturamento das operadoras móveis. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.