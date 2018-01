Skype lança serviço de intérpretes em tempo real O software de comunicações de VoIP Skype acaba de adicionar um novo serviço de tradução simultânea ao seu pacote de ferramentas. O serviço será realizado por profissionais da Language Line, empresa que atua há 20 anos no ramo de tradução, cobrindo mais de 150 idiomas com tradução em tempo real. A empresa promete um serviço de fácil utilização, ficando disponível 24 horas, 7 dias por semana. Para usar o serviço, os usuários do programa pagarão US$ 2,99 por minuto de tradução. O serviço será debitado dos créditos que a pessoa tiver no serviço SkypeOut, usado para fazer ligações para telefones no mundo real (o Skype é gratuito nas conversas entre dois PCs online).