Skype lança solução de comunicação para pequenas empresas A Skype, empresa de comunicação IP, está lançando um serviço para o mercado corporativo, com objetivo de auxiliar o gerenciamento dos sistemas de comunicação de pequenos negócios. O portfólio de produtos e serviços para este público passa a contar agora com um website específico, o Skype for Business; um novo hardware da Plantronics; e novas características do Painel de Controle (antes conhecido como Skype Groups), para simplificar o gerenciamento de grupos de usuários e serviços pré-pagos. O objetivo do novo website é facilitar a comunicação global e administrar grupos de empresas com menos de dez funcionários. Este mercado, segundo o comunicado da companhia, representa mais de 50% dos negócios que já utilizam o serviço de comunicação IP. "Sabemos que 30% de nossos 75 milhões de clientes usam regularmente o Skype em seus negócios, e a maioria deles é de pequenas empresas", diz Niklas Zennström, executivo-chefe e co-fundador da Skype, na nota da empresa. O Skype for Business inclui também a integração com o Microsoft Outlook. O Painel de Controle Skype for Business está disponível em 16 idiomas - inglês, dinamarquês, alemão, espanhol, finlandês, francês, italiano, japonês, coreano, holandês, norueguês, polonês, português (Portugal e Brasil), russo, sueco, chinês (tradicional e simplificado) - e em seis moedas: euro, libras britânicas, yen japonês, real brasileiro e zloty polonês. Os créditos também podem ser usados para os serviços premium, que incluem SkypeIn, SkypeOut, correio de voz, personalização e conferência telefônica.