Skype lançará transferência de dinheiro via PayPal O serviço de telefonia pela internet Skype irá em breve permitir que usuários enviem dinheiro para outros usuários Skype através do sistema de pagamento online PayPal, afirmou o fundador da companhia, Niklas Zennstrom, nesta terça-feira. Falando durante uma conferência de tecnologia realizada no Vale do Silício, o presidente-executivo da Skype informou que a companhia está trabalhando com a PayPal, mas não comentou exatamente quando o serviço estará disponível para as dezenas de milhões de usuários da companhia. Tanto a Skype quando a PayPal são unidades do site de leilões eBay. O PayPal já é a forma mais popular de pagamento usada pelos usuários Skype em chamadas de longa distância para outros telefones. "Você poderá mandar dinheiro pelo Skype", disse Zennstrom sobre o futuro serviço. "Isso é basicamente conectar a comunidade Skype ao PayPal. Tudo o que o usuário precisará é de uma conta na PayPal." Um porta-voz da Skype informou depois dos comentários de Zennstrom que o serviço deve ser formalmente lançado dentro de um mês. A Skype tinha 171 milhões de usuários registrados no mundo ao final de 2006. Há um ano, a PayPal começou experimentos permitindo que usuários enviassem dinheiro pelo celular a outros usuários via mensagens de texto, mas a empresa fez pouco para promover o serviço até agora. "Muitas pessoas que usam Skype são pessoas que têm amigos e familiares no outro lado do mundo", disse Zennstrom.