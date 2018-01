Skype mostra modelos para chamadas normais e via Web A Skype, que popularizou as chamadas telefônicas via internet, informou nesta segunda-feira que está estendendo seus serviços de baixo custo entre computadores a novos tipos de aparelhos telefônicos. Em uma feira de artigos eletrônicos, a Skype, uma unidade do site de leilões virtuais eBay, afirmou que está introduzindo no mercado 12 novos telefones e acessórios em conjunto com fornecedores de equipamentos de telecomunicações. Os modelos incluem, por exemplo, um telefone dual-mode da Netgear, o SPH200D. O aparelho permite tanto chamadas tradicionais como as feitas pelo sistema Skype via Internet com um fone de ouvido sem fio. O equipamento conecta-se com o sistema telefônico comum e com um roteador de banda larga. Outros aparelhos já existentes precisam ser conectados a computadores, ao contrário do novo equipamento. A partir da expansão da variedade de aparelhos, a Skype pretende facilitar o uso de seus serviços, aumentando os gastos de seus consumidores. Chamadas feitas de um computador com Skype a outro são gratuitas, enquanto chamadas feitas para pessoas fora da comunidade Skype ao redor do mundo são cobradas. As tarifas são normalmente mais baratas que as de ligações tradicionais. A empresa registrava 136 milhões de usuários em todo o mundo ao fim de setembro.