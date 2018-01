Skype oferece uma semana de serviços gratuitos a clientes

O Skype está oferecendo uma semana de serviços gratuitos aos usuários que ficaram sem serviço durante os dois dias em que o sistema de voz sobre IP (VoIP) ficou fora do ar na semana passada. Mais de 220 milhões de pessoas foram prejudicadas. Veja também: Atualização do Windows causou pane no Skype, diz empresa A empresa enviou um e-mail para comunicar a oferta aos clientes que pagam os serviços Premium, de acordo com o porta-voz da companhia, Imogen Bailey. A falha no Skype, que começou no passado dia 16, foi causada pela reinicialização simultânea de milhões de computadores com o Windows, devido à instalação de um pacote de correcções da Microsoft. Depois de reiniciadas, as máquinas tentaram se conectar ao software de VoIP ao mesmo tempo, causando o congestionamento do serviço. Contudo, os utilizadores não ficaram satisfeitos com as explicações iniciais, uma vez que muitos perderam a principal forma de fazer negócios durante mais de 48 horas.