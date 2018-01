Skype permitirá ligações gratuitas nos EUA e Canadá Usuários do Skype com domicílio nos EUA e Canadá poderão fazer ligações gratuitas para números de telefones nos dois países a partir do software de comunicações por VoIP Skype. A novidade foi anunciada nesta semana e vai além das ofertas anteriores do aplicativo, cuja modalidade SkypeOut oferecia tarifas mais baratas para ligações interurbanas e internacionais. Agora as ligações serão gratuitas e ilimitadas. A empresa, que pertence ao portal de leilões eBay, afirmou em um comunicado que garante a gratuidade nas ligações até o final do ano.